Milan, Gattuso e gli eventuali sostituti: Conte il preferito. Outsider Wenger

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fra le panchine di Serie A circondate dai punti interrogativi c'è evidentemente anche quella del Milan, ad oggi occupata da Gennaro Gattuso. Ma un po' come succede in casa Inter anche il Milan deve giocoforza legare le decisioni future, in qualsiasi senso esse siano, alla qualificazione alla prossima Champions League. Per il momento, nonostante i ko con Inter e Samp, la classifica continua a parlare di quarto posto. Ma le inseguitrici non mollano di un centimetro e allora è legittimo utilizzare cautela.

IL FUTURO DI GATTUSO - "Fra due mesi ci vedremo e vi dirò cosa penso". Così nei giorni scorsi il tecnico rossonero aveva cercato di spostare l'attenzione dal discorso legato al suo futuro al cammino della squadra in campionato. Ottenendo di fatto l'effetto opposto, visto che in molti hanno letto nelle sue parole la volontà di togliersi alcuni sassolini (chissà quanto grossi) dalle scarpe. "Sarebbe bellissimo vincere qualcosa con Gattuso in panchina", è invece il recente Leonardo-pensiero. Un bacio mediatico lanciato all'allenatore che però non cancella le voci, sempre più insistenti, su un rapporto in rapido peggioramento fra i due soggetti in questione. Una fotografia degli ultimi giorni rossoneri utile per leggere meglio la situazione generale. Gattuso, nonostante un contratto in essere fino al 2021, non è assoltamente certo della permanenza. La base per immaginare un proseguimento del matrimonio è il raggiungimento della Champions (possibilmente davanti all'Inter), ma anche questo potrebbe non bastare, per radiomercato.

LE PRIME SCELTE - Un nome su tutti, ovvero Antonio Conte. L'ex ct da tempo è stato individuato come la persona giusta per aprire un nuovo ciclo in rossonero, ma i paletti da abbattere per arrivare al fatidico sì non mancano. La Champions è conditio sine qua non per iniziare a trattare con l'ex ct. Ma pure le idee di mercato e la disponibilità economica relativa saranno variabili pesanti da considerare. La concorrenza poi: su tutte quella dei cugini interisti, ma non solo la loro.

Oltre a Conte piace anche Gian Piero Gasperini. Gioco spumeggiante, di chiaro timbro europeo, e bravura nella valorizzazione dei giocatori della rosa lo rendono un candidato forte e con le idee chiare. E l'eventuale fallimento nella corsa Champions non rappresenterebbe un ostacolo così insormontabile come lo sarebbe per Conte. Gasp piace anche alla Roma, ma la sensazione è che a parità di condizioni la destinazione rossonera sarebbe favorita.

Quindi Eusebio Di Francesco: l'ex tecnico della Roma piace a tanti e la Fiorentina sembra aver aperto una corsia preferenziale per arrivare al suo sì. Ma il Milan, se dovesse decidere di affondare il colpo, potrebbe sorpassare la Viola grazie ad argomenti più che convincenti.

LE ALTERNATIVE - Impossibile, non fosse altro per la presenza di un ad come Ivan Gazidis in società, eliminare dalla corsa Arsene Wenger. Lo storico ex Arsenal è pronto a ripartire dopo un anno vissuto in disparte e le proposte di certo non gli mancano. Il PSG sta pensando di cucirgli addosso l'abito del direttore tecnico nel caso in cui Al-Khelaifi dovesse stancarsi di Antero Henrique, mentre la FIFA gli ha già offerto un ruolo da capo dello sviluppo tecnico della massima organizzazione calcistica mondiale. Il Milan però resta alla finestra, interessato all'evolvere della questione. E come detto, con un Gazidis in più in dirigenza, escludere il profilo del francese sarebbe una scelta piuttosto avventata.