Milan, Gattuso e Higuain gli uomini derby a caccia di “conferme”

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L’esperienza è tutto in match così importanti. Il derby di Milano si avvicina e i rossoneri stanno preparando la super sfida di San Siro facendo ricorso a tutte le conoscenze possibili di chi ha già vinto questa partita. Ma chi può dare consigli su come giocare una gara del genere? Da un lato sicuramente Gennaro Gattuso, soprattutto perché nei due precedenti da allenatore non ha mai perso con l’Inter, anzi, lo score dice che Rino ha vinto una volta e pareggiata l’altra. Da giocatore invece Ringhio ha giocato 29 derby ne ha vinti 15, persi 9 e pareggiati 5. Tanti molto pesanti, come il doppio confronto in Champions League, o altri in cui ci sono state clamorose rimonte.

L’altro uomo d’esperienza è Gonzalo Higuain. Il Pipita ha già segnato 6 gol all’Inter, negli 11 precedenti, e per quanto riguarda i derby l’attaccante argentino nei 16 precedenti nella sua carriera ha perso solo un derby, cioè la finale di Coppa del Rey con l'Atletico del 2013, negli altri quindici ha sempre vinto o pareggiato. Saranno loro a dover guidare la squadra, a studiare le contromosse per fermare Icardi e compagni e sfruttare al massimo il gioco del Milan, a dare vita alla gara perfetta per la completa rinascita dei rossoneri. La squadra milanista è reduce da tre vittorie di fila tra serie A ed Europa League, e un risultato favorevole nel derby potrebbe dare il via alla rimonta in classifica. Il Milan dovrà recuperare anche una gara il 31 ottobre contro il Genoa.