Milan, Gattuso e il nuovo stop di Conti: "E' anche un po' colpa mia"

Nel corso della conferenza stampa odierna, l'allenatore del Milan Gennaro Gattuso ha parlato del nuovo stop di Andrea Conti: "Con lui ci sono stati tanti confronti, ha una voglia incredibile. A volte bisogna metterla da parte dopo un infortunio del genere. Siamo stati bravi a gestirlo bene, ma non abbastanza bravi a farlo andare più tranquillo e un po' è colpa mia. Si trova in America, non si sa se dovrà fare un altro intervento o piccolo intervento. Questo ci deve far capire che dobbiamo stare vicini al ragazzo, è un patrimonio della società e dello spogliatoio. Dobbiamo metterlo in condizione per farlo recuperare al 100%, vedremo cosa ci dirà il dottore in queste ore. Ci sarà sempre grande apertura nei suoi confronti".

