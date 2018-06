Milan, Gattuso e Mirabelli verso la Russia: obiettivo Miranchuk

Il Milan si muove con Gattuso e Mirabelli che partiranno per la Russia per passare tre giorni ad osservare i protagonisti del Mondiale. La prima gara che verrà osservata dai rossoneri è quella tra Russia e Arabia Saudita, match inaugurale che potrebbe vedere scendere in campo Miranchuk, esterno offensivo tra i protagonisti del titolo della Lokomotiv Mosca, che interessa e non poco e che potrebbe essere uno dei prossimi obiettivi milanisti. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.