Milan, Gattuso: "E' passato un anno, sembrano dieci. Serve migliorare"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un anno di Milan per Gennaro Gattuso, che ha analizzato la ricorrenza in conferenza stampa quest'oggi, non senza rimarcare la fatica di allenare la formazione rossonera: "E' passato un anno ma sembrano 10 anni, l'ho vissuta con grande orgoglio, non sapevo nemmeno che ero terzo in classifica da quando sono arrivato. E' un gruppo che riesce a stare bene insieme, ma dobbiamo migliorare ancora tanto e si può costruire con questi giocatori".