Milan, Gattuso: "Emirates Stadium bello, ma preferisco San Siro"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Mtv in vista della sfida all'Arsenal in programma a Londra: "E' un bellissimo stadio questo, sappiamo che sarà molto difficile. Io preferisco San Siro (sorride, ndr). Dobbiamo andare alla ricerca di un'impresa. Abbiamo toccato con mano che l'Arsenal ci sa mettere in difficoltà. Rappresentiamo un club importante che ha vinto tanto e la giochiamo, senza sottovalutare gli avversari e sperando di sfruttare le piccole chance che abbiamo".

Sulla ricerca di equilibrio vista la necessità di recuperare due gol: "Oggi era motivo di discussione con i ragazzi del mio staff questa ricerca di equilibrio tra le due fasi. Dobbiamo rischiare qualcosa, se vogliamo riaprirla. Speriamo di riuscire a fare quello che abbiamo preparato. Queste gare fanno parte del percorso di crescita di cui parlo sempre. San Siro all'andata ci ha fatto capire che noi non possiamo giocare in modo diverso da quanto fatto in questi mesi, se no diventiamo fragili".

Sul 4-4-2: "L'importante è giocare da squadra e non dare campo. Dobbiamo avanzare molto veloci, però si può fare sicuramente".

Se la vittoria con il Genoa può dare qualcosa in più in vista di domani: "No, perché penso che siano due competizioni completamente diverse, con atmosfere totalmente differenti. C'è lo stile di arbitraggio diverso, ti confronti con giocatori che hanno una fisicità diversa. Dobbiamo viverla domani, la giochiamo con grande umiltà, ma ci proviamo".