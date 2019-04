Milan, Gattuso: "Fatico a separare gli anni da calciatore e da allenatore"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Milan Gennaro Gattuso ha parlato a Milan Tv dopo la vittoria contro la Lazio: “Abbiamo cominciato la stagione facendo fatica. Ci siamo ripresi ma poi siamo ricaduti. La squadra ha sempre lavorato, stanno insieme bene e lavorano con serenità. Negli ultimi giorni è mancato il risultato. Si faceva fatica e abbiamo cominciato a ragionare poco, mancava l’entusiasmo che viene portato dalle vittorie. La squadra mi ha sorpreso, ha dimostrato di avere giocato un calcio che non gli piace. Si è fatta trovare pronta. Dobbiamo continuare con questo atteggiamento”

Sulle parole di Gasperini: “Gli ho fatto i complimenti perché penso che il gioco dell’Atalanta sia unico. Mi fanno piacere le sue parole, parlo spesso con lui, sono curioso perché ne sa di più di me. Gli rompo le scatole, gli chiedo perché. Io non vivo bene il fatto che ho vinto tanto e sono stato per anni in questa società, la vivo con grande responsabilità e non è il massimo. Questo traspare, un po’ di nervosismo in più ma fa parte del lavoro. Per me non è un anno e mezzo da allenatore, sono quindici anni di carriera, faccio fatica a staccare le due cose”

Sul modulo: “Interpretare il ruolo dei due quinti, era un 3-4-2-1, richiede gamba. Laxalt ce l’ha, Borini ha gamba, Davide ha una gamba diversa, quando serve allungare servono giocatori funzionali. Non è un caso che Suso e Calhanoglu giochino meglio, gli si fa fare meno strada possibile e quando si trovano insieme creano qualcosa. Non è la prima volta che ci mettiamo a tre, dobbiamo mettere i giocatori giusti”