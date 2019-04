Milan, Gattuso fino a fine campionato: Giunti mai preso in considerazione

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Rino Gattuso resterà sulla panchina del Milan anche nella prossima stagione e il Corriere della Sera di questa mattina parla anche di Federico Giunti, tecnico della Primavera che era stato indicato come possibile sostituto di Ringhio fino al termine della stagione. Secondo il quotidiano l'ex centrocampista non è mai stato seriamente preso in considerazione.