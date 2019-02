© foto di Federico Gaetano

Nelle ultime settimane Gigio Donnarumma è risultato spesso fra i migliori in campo nel Milan. Dei miglioramenti del numero 1 rossonero ne ha parlato il tecnico Rino Gattuso in conferenza stampa: "In queste settimane si sta parlando tanto di Gigio. Non bisogna cancellare ciò che ha fatto Alfredo Magni, ma ora ha cambiato metodologia di lavoro e Fiori lo sta aiutando molto. Lo stesso Reina ha aiutato molto Gigio, un professionista esemplare che lo ha fatto crescere, lo aiuta molto. Gigio ora è sicuro e ha fiducia nei propri mezzi".