Milan, Gattuso freme e aspetta i colpi dal mercato

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

E’ il solito Rino Gattuso, già concentrato e proiettato alla prossima stagione, voglioso di iniziare la preparazione estiva e ripartire più forte di come ha chiuso la stagione: “Si lavora, si suda, si fa fatica. Mi fa piacere che stiamo 10/12 giorni a Milanello, ci sono salite e il bosco. Ci sono tante cose da fare. Serve mettere benzina nelle gambe”. Il suo girone di ritorno è stato molto positivo, 39 punti conquistati in 18 gare, ma Rino non si accontenta. In primis è col fiato sospeso perché attende il verdetto Uefa sull’Europa League, e poi aspetta i rinforzi che ormai da tempo ha stabilito con il direttore sportivo Mirabelli: “L’esperienza possono averla anche ragazzi di 25/26 anni. Noi stiamo cercando questi giovani con partite importanti alle spalle e che ci possono dare una mano”, l’identikit è tracciato da tempo, serve avere furbizia e astuzia nell’anticipare la concorrenza e prendere quei profili condivisi da staff tecnico e dirigenza.

Un mercato che però al momento è fermo a causa della sentenza Uefa che arriverà tra qualche settimana: “Ultimamente siamo bloccati – ha detto Gattuso nell’intervista concessa ieri a Milan Tv - ma Fassone e Mirabelli si occupano di quello. Io organizzo con loro quello che dobbiamo fare. Ormai lo sa anche mio figlio quello che dobbiamo fare, ma speriamo di portare a casa giocatori importanti”. Un Gattuso che seguirà il Mondiale da vicino per rincorrere qualche talento: “Sarò in Russia qualche giorno per vedere le partite. Più che le partite, guardiamo i giocatori”.