Milan, Gattuso: "Futuro? Appuntamento con la società a fine stagione"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Frosinone, il tecnico del Milan, Rino Gattuso, ha parlato anche del suo futuro: "Non so se la mia permanenza sia legata al raggiungimento della Champions League, non sta a me dirlo. Non devo dimostrare ciò che ho fatto, solo i numeri che parlano. Sono solo chiacchiere da bar, penso solo ad allenare e fare più punti possibili. Incontro con la società? No al momento no, abbiamo messo tutto da parte, la priorità è solo il campo".