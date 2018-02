Milan, Gattuso: "Futuro? Se vado via o resto non è un problema ora"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di Sky dopo la vittoria per 3-0 sul campo del Ludogorets, l'allenatore del Milan Gennaro Gattuso s'è così espresso sul suo futuro: "Per me è un sogno allenare questa squadra a 40 anni. Vedremo come andrà a finire. Voglio parlare di Milan, se Gattuso rimane o va via non è un problema. Il Milan è un più importante di Gattuso e del singolo. Senza la fiducia della dirigenza era impensabile, ringrazio loro ma con grande rispetto dico che per me è un onore".