Milan, Gattuso: "Gara ben giocata anche se potevamo far meglio"

Al termine del match vinto in extremis contro il Genoa, il tecnico del Milan Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Penso che dopo l'1-0 non siamo stati bravi abbastanza. Abbiamo commesso errori sulla nostra ripartenza e siamo andati un po' nel pallone. Per come abbiamo preparato queste due partite, per tutti gli uomini che abbiamo perso, è stata una partita ben giocata anche se potevamo fare meglio".

Milan quarto. Può essere considerato un primo obiettivo?

"E' uno step, ora dobbiamo rimanerci. Sappiamo che è difficile ma per tutte le chiacchiere che ci sono state, per tutto quello che abbiamo passato, è un qualcosa di importante. Ora dobbiamo esser bravi a rimanerci, recuperare gli infortunati. Non abbiamo fatto nulla, abbiamo aggiustato la classifica, ora dobbiamo giocare da squadra perchè ancora a tratti non lo facciamo. Sono contento per il risultato ma sulla tranquillità sul gioco dobbiamo fare passi avanti".

Come ha vissuto le critiche?

"Metto il fischietto e alleno. Ho lo stesso rapporto con i giocatori, con le stesse persone con cui mi confronto, a cui devo dare delle spiegazioni. Posso piacere o non piacere. Le ho vissute sempre così, tanto non sarò mai né il primo né l'ultimo che ha un momento di difficoltà. In questo momento non sono tranquillo perchè se vedo la classifica e vedevo una squadra che faceva tutto alla perfezione parlavo in modo diverso. Invece tutt'ora quando vado a toccare con mano, qualche lacuna sotto tanti aspetti ce l'abbiamo".

L'autogol di Romagnoli?

"Non ci facciamo mancare nulla. Prendiamo gol incredibili, bisogna fare anche i complimenti a Donnarumma perchè ha fatto un miracolo sull'1-1. Parliamo di lui sempre quando ne combina qualcuna ma penso che se oggi non siamo passati in svantaggio è anche merito di Gigio Donnarumma".

Come sta Biglia?

"Ha avuto una ricaduta su una cicatrice vecchia. Quando si parla di gemello mediale, chi ne capisce, è un po' lunga".

Erano in tanti a volersene andare quest'estate?

"Se lo dice lui. Tu che dici? Si dice il peccato ma non il peccatore".