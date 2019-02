© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, si è così espresso a Radio Rai dopo il 3-0 dei rossoneri contro il Cagliari: "Godiamoci questa giornata, da martedì penseremo all'Atalanta. Sappiamo che sarà difficile però ci godiamo il momento. Dopo il 2-0 non abbiamo lavorato bene con centrocampisti e difensori, e li abbiamo mandati troppo facilmente al cross, rischiando un po'. Ma siamo molto contenti per una partita giocata molto bene. Qualcuno mi dice che certi giocatori giocano poco, qualcun altro mi dice troppo. Paquetà, per l'età che ha, può giocare tre partite a settimane. Ha cambiato tipologia di lavoro, a livello tecnico-tattico ci può dare una grandissima mano. Rimaniamo coi piedi per terra: sono 6-7 anni che il Milan non si gioca l'accesso Champions in primavera. L'obiettivo deve essere quello di giocarsi le carte fino in fondo con entusiasmo. Voglio sentire la parola "noi" e non la parola "io", è una componente importante. Atalanta? Dobbiamo rispettare l'avversario: ha forza fisica, esprime un buon calcio ed è in un bellissimo momento".