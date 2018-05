Milan, Gattuso: "Grande protezione per Donnarumma, ora reagiamo"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico del Milan Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus: "Da parte mia ci sarà sempre grande protezione. Al di là degli errori, non stiamo a gettare la croce addosso a lui. La responsabilità è di tutti, per chi fa sport l'errore è sempre dietro l'angolo. Se diciamo che i risultati sono sempre colpa di qualcuno non ne usciamo".

Ora si riparte.

"La sconfitta brucia in tutte le parti del corpo. Abbiamo la consapevolezza che ci giochiamo tutto nelle prossime due settimane ma la bravura mia e di tutti è far reagire tutti".

Rifaresti le stesse scelte?

"Senza nessun dubbio. Ho ben chiara la partita e la Juve è una squadra che se non fai tutto alla perfezione il colpo del ko te lo rifila sempre".

Cosa manca al Milan per fare il grande salto?

"E' una squadra che sa giocare al calcio, l'esperienza non si compra al supermercato, ma si acquisisce da queste batoste. In questo momento dobbiamo continuare su questa strada, sicuramente se arriva qualcuno l'anno prossimo dobbiamo cercare qualcuno che abbia giocato a certi livelli".

Arriverà Reina in estate. Donnarumma?

"In questo momento Gigio Donnarumma è il portiere del Milan è un ragazzo giovane e vedrà la società. Gigio è uno dei portieri più importanti al mondo e vedrà la società le scelte da fare".