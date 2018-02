Milan, Gattuso: "Grande rammarico per non aver vinto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il pareggio di Udine, il tecnico del Milan Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Rai Sport: “Siamo arretrati ma dopo l’1-1 abbiamo avuto diverse palle gol. C’è grandissimo rammarico per non aver portato i tre punti a casa dobbiamo ripartire da questa prestazione, da questa mentalità e fare un po’ di attenzione perchè questa è la sesta espulsione che prendiamo”.

Fino all’inferiorità eravate in controllo del match.

“Quando vedo la nostra classifica, non riesco ad esser contento e non accetto nessun complimento. E’ una squadra che può fare molto di più. Negli ultimi due mesi siamo migliorati tantissimo ed è per questo che dobbiamo essere arrabbiati perchè questa squadra può far di più. E’ vero che stiamo facendo dei risultati non basta perchè con una prestazione così, con più attenzione, si portavano a casa i tre punti”.

Ha ripreso qualche suo giocatore.

“Voglio vedere gente che non si accontenta. Mi fa piacere vedere i miei giocatori arrabbiati perchè vuol dire che ci tengono al loro lavoro. C’è qualche giocatore importante che non sta giocando con frequenza ma voglio vedere senso di appartenenza perchè in questa fase non dobbiamo pensare ai complimenti ma al lavoro”.