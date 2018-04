Milan, Gattuso ha chiesto una punta: si riapre la pista Belotti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport di questa mattina, a margine del rinnovo di contratto e nella discussione aperta per preparare una strategia di mercato in vista della prossima estate, Rino Gattuso ha chiesto a Mirabelli un attaccante che possa garantire tra i 20 e i 25 gol in campionato. Si riapre dunque la pista che porta ad Andrea Belotti, punta del Torino che piace da tempo e che è stato vicino ai rossoneri già nel corso della passata estate.