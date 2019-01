© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gonzalo Higuain non scenderà in campo dall'inizio nella partita che assegnerà la Supercoppa Italiana. Gennaro Gattuso, riporta 'Sky', a circa due ore dal fischio d'inizio ha preso una decisione e a Gedda contro la Juventus schiererà Cutrone al centro dell'attacco dall'inizio, con il Pipita in panchina.