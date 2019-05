Milan, Gattuso ha svelato il fioretto in caso di quarto posto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso della conferenza stampa odierna, tenuta alla vigilia della sfida contro la SPAL, l'allenatore del Milan Gennaro Gattuso ha così risposto a chi gli chiedeva di un fioretto in caso di qualificazione alla prossima Champions League: "Non lo so, forse sono 11 anni che non mi taglio la barba".