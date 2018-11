Milan, Gattuso: "Higuain deve essere un esempio"

Champions, i risultati: Barça ok, vincono anche Porto e Tottenham

Terminate tutte le gare del mercoledì di Champions League: dopo i successi del pomeriggio di Atletico Madrid e Lokomotiv Mosca trionfano anche Napoli e Barcellona, coi blaugrana che staccano il passo per gli ottavi come prima nel girone dell'Inter, raggiunta in classifica dal Tottenham...