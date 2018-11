Milan, Gattuso: "Higuain metta da parte nervosismo. Può fare differenza"

Fonte: Milannews.it

Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato a Milan TV al termine della sconfitta contro la Juventus: "Gli episodi pesano ma alla lunga, analizzando bene, a livello di gamba, di singoli, si vede che hanno qualcosa in più. La squadra ha fatto quello che doveva. La squadra è viva, quando giochi contro la Juve non spendi energie solo sulla corsa ma anche nel contatto fisico. La differenza è stata questa. Sul secondo gol siamo stati ingenui. La squadra è stata in partita, era la partita che mi aspettavo e che dovevo fare. Gli aspetti positivi? Ce ne sono tanti. In questo momento stiamo facendo le cose a metà. Stiamo cambiando. La squadra da trenta giorni a livello caratteriale ha avuto un cambiamento, riesce a soffrire e a stare in campo, non dà la sensazione di giocare sempre a campo aperto. Abbiamo perso un po’ di brio e di tecnica. Bisogna abbinare entrambe le cose. Non sarebbe male. Higuain? In questo momento sente tanta pressione, non sono un caso le mie parole in conferenza. In questo momento ha un peso enorme addosso, e si vede. Deve stare tranquillo, deve chiedere scusa perché quando si va faccia a faccia con l’arbitro ci si deve assumere le proprie responsabilità. Il nervosismo deve essere messo da parte, è il giocatore più importante che abbiamo, deve fare la differenza. Deve essere lucido e non perdere la testa. Il rigore? Non voglio difendere nessuno, negli ultimi due giorni prima della partita sia Calhanoglu che Kessie che Higuain e Rodriguez si fermano e tirano loro i rigori. Non sono stati furbi, se fosse andato direttamente Higuain nessuno avrebbe fatto polemica, invece ha preso la palla Kessie. Ho sbagliato anche io perché ho guardato il rigore, di solito non li guardo mai (ride n.d.r.)".