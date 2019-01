Milan, Gattuso: "Higuain mi ha lasciato qualcosa, gli auguro il meglio"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto dopo Milan-Napoli 0-0 il tecnico rossonero Gennaro Gattuso: “Nel primo tempo abbiamo giocato bene a livello qualitativo, nel secondo tempo abbiamo sbagliato qualcosa, c’è stata un po’ di stanchezza, abbiamo iniziato a farci vedere meno e a volere bene la palla. È venuta fuori la partita che ci aspettavamo, ma a livello qualitativo potevamo fare meglio. Il gol? Non dimentichiamoci che abbiamo giocato con il Napoli, che è una squadra che crea problemi e ti mette apprensione. Oggi secondo me la squadra si è comportata bene. La prestazione mi è piaciuta, siamo alla 21a giornata, penso che possiamo migliorare ancora”.

È tornato l’entusiasmo senza Higuain? “Higuain indossa la maglia del Chelsea, deve essere un capitolo chiuso. Potevamo fare qualcosa di più noi, poteva dare qualcosa in più lui. Umanamente mi ha lasciato qualcosa, gli auguro il meglio anche se ha preferito fare una scelta diversa”.

Paquetà? “Ha sbagliato qualcosina ma è un giocatore che fa una mole di lavoro importante. E' incredibile, non è facile venire in un campionato così e fare questo lavoro. Deve fare meno giochettini in fase di difesa ma ce lo teniamo ben stretto, ci sta dando tantissimo".

Sulla tranquillità in panchina: "Io ho dato a Gedda, l'ho fatta fuori dal secchio, mi sono calmato un po' ma il sangue bolle sempre".

Sulla squadra: "Ci vuole passione e voglia di mettersi a disposizione. Noi dobbiamo imparare tutto questo. Alla prima difficoltà non bisogna fare due passi indietro. La crescita deve arrivare da queste prestazione. Se facciamo due passi indietro diventa difficile. Ognuno di noi deve assumersi responsabilità e dare esempio, per tanti anni nello spogliatoio c'era chi ti insegnava a stare al mondo e così bisogna tornare".