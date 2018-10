Milan, Gattuso: "Higuain? Nel derby non lo abbiamo sfruttato a dovere"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Betis, il tecnico del Milan Gennaro Gattuso ha parlato anche di Gonzalo Higuain: "Nel derby on siamo stati bravi a dare i palloni a Higuain. Il 30% è colpa del Pipita, il 70% della squadra e mia, perché non l'abbiamo saputo sfruttare. Comunque tutte queste occasioni per l'Inter non le ho viste. Si è innervosito nei primi 10-15 minuti, si è innervosito perché non gli è arrivata la palla. Conoscendolo caratterialmente vuole essere premiato quando fa quei movimenti. Facevamo fatica a sviluppare, non lo abbiamo sfruttato al massimo il Pipita".