Milan, Gattuso: "Higuain? Per fare gol qualcuno deve servirlo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"I gol di Higuain nel derby con l'Inter? Mi affido al collettivo, per segnare Higuain o si inventa una cosa alla Weah contro il Verona oppure qualcuno deve dargliela. Giocheremo la sfida con tranquillità. Voglio vedere una squadra senza paura.Se carichi troppo i giocatori si possono creare dei problemi. Non voglio dare troppa pressione". Così Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Inter.