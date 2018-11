Milan, Gattuso: "Higuain torna in campo giovedì"

Non poteva mancare il commento di Diego Armando Maradona sui fatti del Monumental e l'assalto dei tifosi del River Plate al pullman del Boca Juniors. Queste le sue parole su Instagram: "Mi aspetto che la CONMEBOL decida in maniera seria e proclami campione della Libertadores il Boca...

Corriere di Torino sul posticipo: "Il Toro a Cagliari gioca per Mazzarri"

Lazio, Il Corriere della Sera: "Nei big match la vittoria non arriva mai"

Repubblica Firenze: "La Fiorentina non vince neanche col Bologna"

Il Resto del Carlino titola: "Il Bologna non vince mai: è zona B"

Gennaro Gattuso ufficializza il recupero di Gonzalo Higuain, in un'intervista a Milan TV . "Giocherà giovedì. Speriamo che anche Patrick recupererà, proveremo a giocare con due punte. Dobbiamo vincere a tutti i costi e fare meno fatica possibile. Pipita l'ho visto tranquillo in questi giorni, sta lavorando con grande serietà. Anche oggi si è allenato nonostante il giorno di riposo".

