Milan, Gattuso: "Higuain un campione, 4-4-2 può essere un'opzione"

Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha analizzato così ai microfoni di Sky Sport la vittoria per 3-1 contro il Chievo: “Le prestazioni non ci sono mai mancate, i tre punti sì. Giovedì non abbiamo espresso un buon calcio, oggi ci abbiamo messo del nostro sul gol subito. Però noi facciamo una tipologia di gioco che porta anche a correre qualche rischio, senza mai rinunciare ad attaccare. Higuain? E’ un campione, un grande finalizzatore. Si è messo a disposizione del gruppo, si fa voler bene e aiuta i compagni. Ci manca Calhanoglu, sta attraversando un momento non brillantissimo, ma anche lui può contribuire a far fare tanti gol ad Higuain”.

Preferisci essere amato o temuto dai tuoi calciatori?

“Preferisco un gruppo di ragazzi che capiscono quando parlo. Mi piacciono i calciatori attenti. A volte devi alzare la voce a qualcuno, in altre occasioni devi dare le pacche. C’è gente caratteriale e non, tocca a me capire”.

Il Milan un po’ squilibrato sulle corsie esterne?

“Sulla catena di destra stiamo lavorando molto bene, sulla sinistra meno. Però sono d’accordo: a noi piace dare ampiezza, non solo con Suso. Voglio sempre un triangolo quando andiamo sulle fasce, Kessié nel primo tempo aveva meno dinamismo”.

4-4-2 con Cutrone?

“Mi piacerebbe far tutto, cambiare. Le conoscenze per cambiare penso di averle. Portiamo tanti uomini ad attaccare, soprattutto i terzini, e a volte lasciamo spazi. Dobbiamo migliorare a livello difensivo, dispiace lasciare Patrick fuori. Però anche col 4-3-3 oggi abbiamo costruito tante occasioni da gol”.

Preferivi giocare il derby subito o dopo la sosta? E cos’è per te il derby?

“Cos’è per me? Un disastro (ride, ndr). E’ un match importante, ci sono 80mila tifosi. In questo momento, però, sono orgoglioso quando i miei calciatori vanno in nazionale: è giusto così, che rappresentino il loro Paese. Affronteremo il derby con grande attenzione, l’Inter è una squadra forte”.