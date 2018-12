© foto di PhotoViews

Rino Gattuso, intervenuto in conferenza stampa, ha chiarito la questione oraria, sottolineando di non essere contrario ai lunch match ma non apprezzare la scelta di giocare alle 12.30 dopo aver giocato il giovedì in Europa League: "Qualcuno ha sbagliato a scrivere le mie parole. Io non sono contrario alla partita alle 12.30. Se si fosse giocato alle 18 ci sarebbe sicuramente meno pubblico. Io ho solo contestato il fatto che abbiamo giocato il giovedì e giochiamo alle 12.30 di domenica. Ho pensato al mio orticello e al recupero dei miei giocatori, senza offendere nessuno. In questo momento la gente apprezza molto i sacrifici che sta facendo la nuova società e apprezza l'impegno che la squadra sta mettendo. Sull'impegno nessuno può dire nulla"