Milan, Gattuso: "Ho parlato con Gigio, deve pensare solo a giocare"

Durante la conferenza stampa pre-Arsenal, il tecnico del Milan Gennaro Gattuso ha analizzato così la situazione legata a Gigio Donnarumma: "Donnarumma gioca, non ha problemi. Io con lui parlo tutti i giorni, è uno dei pochi con cui bevo il caffè. In questi mesi gli sono stato sempre vicino, non dimentichiamo certe storielle. Non dobbiamo dimenticare che è un ragazzo giovane. I miei portieri sono Gigio, Antonio e Storari: parlo di loro. Quando arriverà chi deve arrivare ne parlerò. Ho parlato con Gigio: per l'età che ha, gli va fatta sentire bene la vicinanza. Il mio lavoro è questo, non gli sto a spiegare perché la società ha fatto certe cose in un determinato frangente. Deve pensare a giocare, se pensa ad altro la cagata è dietro l'angolo".