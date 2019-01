Milan, Gattuso preserva Piatek. Tocca a Veleno Cutrone contro il Napoli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'azzardo sarà passato per la testa di Gennaro Gattuso, di certo, ma alla fine l'ha spuntata ancora Patrick Cutrone: sarà il velenoso attaccante dell'Under 21 a guidare l'attacco del Milan stasera, nella sfida contro il Napoli. Esordio da titolare rimandato dunque per Piatek, che quasi certamente vedremo in corso di gara ma i cui allenamenti con la squadra non sono stati evidentemente ritenuti sufficienti dal tecnico calabrese per un posto da titolare. 2019 che tarda dunque ad iniziare per il polacco, squalificato proprio per la sfida di una settimana contro la sua attuale squadra e ora costretto a mordere il freno in panchina.

Tocca a Cutrone dunque, anche se i numeri che il promettente bomber italiano si porta dietro non sono certo eccezionali: 3 gol in 18 presenze in Serie A quest'anno, (Stepinski del ChievoVerona ha fatto meglio, tanto per dirne uno) ma anche la stima di un tecnico che sin da subito ha visto tante qualità in un giovane atteso dal salto di qualità definitivo, quello della continuità. Tra Milan e Under 21 azzurro l'attaccante comasco ha mostrato tanto ma dimostrato poco, non solo per demeriti suoi. Stasera una grande occasione per interrompere il digiuno in Serie A (non segna dal 2 dicembre, un bellissimo e decisivo gol contro il Parma a San Siro, ndr) e mettersi in mostra contro una difesa importante, che gli lascerà poco spazio: la chance perfetta per mandare un messaggio ai nostalgici di Higuain.