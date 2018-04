Milan, Gattuso: "Ieri a Bologna la risposta che mi aspettavo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gennaro Gattuso ha parlato nel post-partita di Bologna-Milan ai microfoni di Milan TV. Ecco le parole del tecnico rossonero al canale ufficiale.

Sulla risposta della squadra che si aspettava: "La risposta c'è stata, non era facile come partita, visto che arrivavamo da una settimana con un po' di tensione e da una prestazione non entusiasmante contro il Benevento. Nella prima mezz'ora da tutte e due le parti abbiamo avuto ritmi blandi, noi abbiamo fatto molto meglio nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo e nei primi 15 minuti del secondo tempo. Abbiamo avuto tantissime occasioni e non le abbiamo sfruttate. Il rammarico più grande è aver permesso al Bologna di rientrare in partita, fallendo tante occasioni prima".

Sui gol dei centrocampisti: "Non è un caso che Bonaventura sia il nostro capocannoniere (insieme a Cutrone, ndr). Il rammarico più grande sono le occasioni non sfruttate di Suso e Cutrone, ma l'importante è arrivarci e capire come possiamo fare male agli avversari. Siamo stati bravi negli inserimenti con i centrocampisti".

Su Milan-Verona: "All'andata venivamo da un gol preso al 95° contro il Benevento, avevamo il dente avvelenato e poi il Verona ci ha fatto 3 pappine. Di stimoli ne abbiamo abbastanza, sia per quello che ci stiamo giocando anche per una questione di rivalsa, per come ci hanno battuto. Dobbiamo recuperare energie e pensare a quando avevamo perso quella partita com'era il nostro stato d'animo".