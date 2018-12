© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Milan torna al successo a San Siro battendo la SPAL per 2-1 e Gennaro Gattuso ai microfoni di Sky parla così dell'assenza di Suso per la Supercoppa Italiana, dopo l'espulsione di stasera: "Il 2019 non parte benissimo, ci mancherà uno dei giocatori più importanti a Doha, quindi la sfortuna continua ma non cerchiamo alibi. Siamo stati bravi a reagire e dei polli a non chiuderla".