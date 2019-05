Milan, Gattuso: "Il club non mi ha mai chiesto di andare in Champions"

© foto di Giacomo Morini

Bilancio di fine stagione per Gennaro Gattuso, a 90 minuti dalla fine di una Serie A che non ha ancora espresso tutti i suoi verdetti. Domani contro la SPAL il Milan non dovrà solo vincere, ma anche sperare che una tra Inter e Atalanta non vinca. "Ma a prescindere da come finirà - ha detto il tecnico rossonero in conferenza stampa - non è da buttar via questa stagione, la società non mi ha mai chiesto di andare in Champions, mi ha solo chiesto di provarci e siamo all'ultima giornata e ci stiamo provando. Ma non c'era l'obbligo".