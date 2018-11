Milan, Gattuso: "Il gesto di Mourinho? Ho fatto peggio in carriera"

© foto di Daniele Mascolo/Photoviews

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Juventus, il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, ha parlato anche del gesto di José Mourinho nel finale della gara di Champions League tra i bianconeri e il Manchester United: "Ho fatto di peggio nella mia carriera, ognuno di noi ha un carattere. Le parole di Spalletti sono giuste "Il leone quando dorme bisogna farlo dormire". Non sta a me giudicare se ha fatto bene o no, sentire offese per 90 minuti non è bello".