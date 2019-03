Milan, Gattuso: "Il mio futuro? A fine stagione ci guarderemo negli occhi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha commentato a Sky Sport il ko subito contro la Sampdoria: “Non serve a nulla essere arrabbiati, dobbiamo valutare cosa sta andando e cosa no. Sicuramente la sconfitta nel derby ha lasciato qualcosa a livello psicologico e prendere gol dopo 1’ non ha aiutato. La squadra però non ha mollato. Abbiamo avuto le nostre palle gol. Dobbiamo guardare avanti e non darci le martellate da soli, recuperare le energie e guardare avanti. Bisogna analizzare la prestazione, sicuramente oggi abbiamo giocato meglio che col Chievo ma non sono arrivati i tre punti. Dobbiamo recuperare le energie e pensare partita dopo partita”.

Le parole di Leonardo? “Non mi aspettavo che venisse fuori un macello così per le mie parole. Io penso che sono un professionista, onorato di allenare in questa grande società, poi come tutte le persone normali a fine anno ci si guarda negli occhi e si decide. È normale che io venga valutato dal proprietario e dal direttore sportivo, ma sono rimasto sorpreso per la reazione che c’è stata. Anche io parlo con i miei 30 dipendenti dei miei due ristoranti, fra persone per bene si parla sempre. Non capisco questo rumore. In questo momento non stiamo lavorando benissimo con le catene, per questo a livello tecnico non riusciamo a sviluppare in maniera corretta”.

Statistiche negative nelle partite post sosta delle Nazionali. “Oggi Paquetà e Kessie sono stati in Nazionale e non sono partiti dal 1’, quando stai via tanti giorni qualcosa perdi. Quando vanno via 14-15 giocatori e ti alleni con i ragazzi della Primavera fai fatica. Non so se sia un caso o no, ma sicuramente qualche problematica c’è stata”.