Milan, Gattuso: "Il VAR funziona. A cosa servono gli arbitri di porta?"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso della conferenza stampa odierna di casa Milan, Gennaro Gattuso ha parlato anche del VAR. "Funziona, lo stiamo toccando con mano. Non vedo perchè non debba essere usato anche in Europa. E' molto più facile usare uno strumento tecnologico per giudicare, non capisco invece a cosa servano gli arbitri di porta, quella è una zona oscura".