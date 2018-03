Milan, Gattuso: "Importante la reazione dopo il ko contro l'Arsenal"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo la vittoria conquistato contro il Genoa, il tecnico del Milan Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Premium Sport:

Un giudizio sulla prestazione?

"C'era grande preoccupazione, venivamo da due mesi e mezzo che non perdevamo, ero curioso di vedere come la squadra reagiva dopo il ko con l'Arsenal e devo fare i complimenti ai ragazzi che hanno reagito con personalità. Il Genoa ha fatto una grande prestazione, ci ha messo in difficoltà, ma sono contento della personalità che ha dimostrato la mia squadra”.

Il Milan pensa alla Champions?

"In questo momento abbiamo accorciato tantissimo, abbiamo ancora undici partite e dobbiamo pensare gara dopo gara, l'importante è recuperare energie e qualche giocatore. Sono contento che André Silva si sia sbloccato, è già difficile vestire una maglia così gloriosa, quando si è giovani è ancora più difficile. Dobbiamo continuare a crescere e la strada è solo una, cioè quella del lavoro”.

Sulla reazione?

"Ho sentito tante chiacchiere a livello fisico, giovedì abbiamo sbagliato l’interpretazione della partita, abbiamo sbagliato tanto nel primo tempo, abbiamo concesso troppe imbucate all’Arsenal. Noi dobbiamo giocare sempre da squadra, compatti, e la squadra lo ha capito”.

Su Kalinic?

"Gli manca il gol ma tecnicamente è forte, lo voglio vedere più cattivo quando deve farci respirare ma vedrete che ci farà comodo, sa giocare a calcio, non deve preoccuparsi. Ha la fiducia da parte mia e del mio staff e lo tocca con mano, l'attaccante vive per il gol, è il problema degli attaccanti ma in questo momento dobbiamo recuperare tutti i giocatori e lavorare al massimo".

Questa vittoria può essere una spinta?

"Oggi è stata una partita difficile, potevamo anche perdere. Ballardini sta facendo un grande lavoro. A livello qualitativo la squadra mi è piaciuta, poi vedremo come andrà a Londra, sicuramente non andremo là in gita”.

Tiferà Napoli?

"Sorride... (ndr).