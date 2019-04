Milan, Gattuso in bilico: pronto Giunti in caso di sconfitta contro il Torino

Quella contro il Torino sarà la gara decisiva per il futuro immediato di Rino Gattuso. Secondo quanto riportato da Il Messaggero di questa mattina dopo il pareggio di Parma che ha compromesso la rincorsa alla Champions e l'eliminazione dalla Coppa Italia, in caso di sconfitta contro il Torino il tecnico potrebbe essere esonerato. Al suo posto, fino al termine della stagione, potrebbe sedere sulla panchina rossonera Federico Giunti, attuale tecnico della Primavera, anche se la suggestione Leonardo non è mai passata di moda.