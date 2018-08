Milan, Gattuso: "Io come Ancelotti? Ne devo mangiare di pasta asciutta"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big-match del San Paolo, dove i rossoneri esordiranno in campionato. Queste le sue parole relative all'avversario e al maestro Carlo Ancelotti: "Il Napoli assomiglia ancora a quello di Sarri, anche se Ancelotti sta provando a cambiare qualcosa. Sarà una gara molto difficile; ieri mattina ci siamo sentiti, lo facciamo spesso. Sapete tutti il rapporto che ho con Carlo, qualche chiamata l'ho fatta anche nei momenti di difficoltà. Lui è il maestro, io devo ancora mangiarne di pasta asciutta. Non ho mai sentito un giocatore parlare male di Carlo, lui parla col cuore in mano e non ha mai raccontato bugie. La sua coerenza e la sua semplicità sono state importanti durante tutto l'arco della sua carriera. In questo è stato un maestro".