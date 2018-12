Milan, Gattuso: "Io sono il capitano, ci metto la faccia"

© foto di www.imagephotoagency.it

Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, è intervenuto al termine del match pareggiato contro il Frosinone (0-0 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN:

Passo avanti rispetto la Fiorentina? "Non sono d'accordo, nel primo tempo abbiamo fatto una pessima partita. Con la Fiorentina abbiamo giocato meglio, oggi abbiamo regalato un tempo al Frosinone. Ci è andata anche bene, perché potevamo perderla. A livello fisico hanno vinto contrasti, ci dobbiamo assumere le responsabilità. Se devi arrivare in Champions non puoi fare queste prestazioni".

Il gol manca? "Per fare gol bisogna buttarla dentro. Non siamo precisi, sbagliamo tutto quello che arriva. Non bisogna solo vedere i gol sbagliati. Nel secondo tempo abbiamo sbagliato molto. Al momento siamo poco precisi".

Cosa ha detto ai suoi? "Non si può affrontare una partita importante come abbiamo fatto noi. Non possiamo fare questi regali. È per questo che non accetto prestazioni come quelle del primo tempo".

Si sente tranquillo? "La mia preoccupazione è la mia squadra. Io vengo giudicato per i risultati, nell'ultimo periodo non sono soddisfacenti: Ci metto la faccia, il capitano della barca sono io. Le responsabilità me le prendo io. Io devo capire come fa rendere al massimo i miei giocatori. Non c'è tranquillità, io devo pensare a migliorare questi aspetti. Può succedere di tutto".

I cambi di modulo? "Facevamo fatica, Rodriguez non ha avuto la sua migliore giornata. Per quello mi sono messo a tre. Tante volte ho cambiato Castillejo per imballare un po' il suo vertice basso".

Qual è il ruolo di Calhanoglu? "Lui deve stare vicino alla porta. Non ha mai chiuso il secondo palo, si inserisce poco. Oggi ha cambiato spesso, ma è un giocatore che ha una grande balistica è un giocatore importante sotto questo punto di vista".