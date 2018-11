Milan, Gattuso: "Juventus di un altro pianeta, ma ce la giocheremo"

© foto di Daniele Mascolo/Photoviews

L'allenatore del Milan Gennaro Gattuso, intervistato da Radio Rai, ha commentato così l'1-0 all'Udinese: "Venivamo da un periodo difficile, ma questa squadra corre e si sacrifica. Sono molto contento per i giocatori che sono entrati a gara in corso, penso a Castillejo e Borini. Nel primo tempo l'Udinese mi ha impressionato, noi abbiamo tenuto botta e questo è stato un bel segnale. Nella ripresa abbiamo fatto bene e trovato il gol. Siamo stati bravi a fermare Lasagna e De Paul, ora concentriamoci sulla partita importante col Betis di giovedì in Europa League".

Sulla Juventus: "Prima pensiamo al Betis. Settimana scorsa l'abbiamo combinata un po' grossa, complicandoci la vita da soli. Ora dobbiamo andare a fare una grande partita in Spagna. Le caratteristiche del Betis non ci piacciono molto. Dobbiamo recuperare energie e provarci".

Su Romagnoli: "La cosa bella sul gol è stato l'anticipo a centrocampo. Da lì è partita l'azione. Non posso dire cosa ho pensato durante quei fraseggi in area di rigore. Dalla mia bocca è uscito di tutto, per fortuna è arrivato il gol".

Ancora sulla Juve: "Affronteremo una squadra di un altro pianeta. Sicuramente non partiamo battuti, ce la giochiamo, ma serve avere rispetto. La Juventus ha due squadre dello stesso livello, grandissima mentalità, mentre noi siamo ancora un gradino sotto di lei. Comunque ce la giocheremo".