Milan, Gattuso: "Kalinic e Silva simili. Nikola ha bisogno di fiducia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come si recupera Kalinic? Gennaro Gattuso ha risposto per l'ennesima volta a questo dilemma nella conferenza stampa pre-Arsenal: "Col lavoro. Bisogna riuscire ad arrivare lì davanti in modo frequente, dandogli la possibilità di tirare, bisogna arrivare lì con continuità. Abbiamo tre attaccanti, sono tre punte centrali, Kalinic e Silva molto simili, mentre Cutrone un po' diverso. Nikola si muove molto bene, deve prendere fiducia e fare gol: agli attaccanti interessa buttarla dentro. Si alimentano di gol, dobbiamo essere bravi a riuscire a mandare in gol tutti e tre. In questo momento le partite a disposizione ci sono, la cosa che mi piace di più di Nikola e del suo rapporto coi compagni è che nei momenti di difficoltà ho toccato con mano una squadra che si è messa a disposizione. È successo anche con Silva, e con altri giocatori che erano un po' in depressione. Vuol dire che stiamo creando qualcosa di importante. Dobbiamo aiutarli".