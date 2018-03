Milan, Gattuso: "Kalinic? Nessun rancore. La sosta cade a pennello"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, parla ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria sul Chievo: “Protagonisti i miei giocatori che si sono fatti trovare pronti. Sapevamo che avevamo qualche problema a livello fisico, ma dobbiamo ringraziare i ragazzi per l’impegno che ci hanno messo. La sosta cade a pennello, la squadra deve recuperare un po’ di energie fisiche e mentali. Kalinic? Non ho rancore, domani è un altro giorno e avrà tutta la professionalità a disposizione. Io voglio vedere massimo impegno, domani è un altro giorno e c’è grande disponibilità per recuperare un giocatore importante per noi. Sto insegnando ai miei giocatori l’umiltà, nel calcio ci vuole un attimo ad arrivare dalle stelle alle stalle. Cutrone deve continuare a lavorare, sta facendo bene e deve continuare su questa strada. Nelle ultime gare dobbiamo vivere alla giornata, è normale che abbiamo un calendario difficile, ma oggi la mia priorità è quella di riuscire a recuperare le energie. Abbiamo speso tanto, prepareremo partita dopo partita e poi vedremo. Non vogliamo cercare alibi, dobbiamo farci trovare pronti dopo la sosta. Ci riposeremo e lavoreremo con grandissima voglia, speriamo di arrivare al ciclo terribile dopo la sosta nel modo possibile. André Silva ha imparato la lezione? Non ha senso che vada in prestito, deve restare con noi. Deve darsi una calmata alcune volte, ma ha una grande personalità, è elegante, ti riempie gli occhi. Deve continuare a fare quello che sta facendo. La difesa? Mancavano diversi giocatori, abbiamo 3-4 giocatori di difesa fuori. Oggi sapevo che avremmo dovuto fare una gara di sofferenza, ci è andata bene e andiamo avanti così”.