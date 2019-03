Milan, Gattuso: "Kessié-Biglia sconfitta, parlerò loro nei prossimi giorni"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico rossonero Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Milan TV dopo la sconfitta nel derby contro l'Inter: "Oggi il binario su cui avremmo dovuto incanalare la partita era la compattezza. Il primo gol lo abbiamo preso sette contro due. Dopo siamo andati in pressione alta. Sono mesi che mi rompono le scatole perché non alziamo la pressione di quindici o venti metri. In questo momento il nostro problema è stato questo. Una squadra senza mentalità oggi avrebbe preso un’imbarcata. C’è rammarico, l’Inter rimane una grande squadra che ha attraversato un momento non positivo. Sul 2-3 potevamo fare gol. Da rivedere il primo tempo, abbiamo fatto un gioco che non ci è consono. Kessié-Biglia? E’ una sconfitta. Ci parlerò nei prossimi giorni. Posso accettare che qualcuno pensi che io sia scarso ma credo nel valore del gruppo, degli uomini. Ho grande coerenza, questo mi ha fatto male. Vuol dire che qualcuno non ha capito ciò in cui credo. A livello professionale, per me è stata una grandissima sconfitta - riporta Milannews.it -. In questi mesi abbiamo preso tanti complimenti sulla fase difensiva. Ho sempre detto che i meriti non erano solo della difesa quando non subivamo reti. Oggi si è visto. Sul primo gol abbiamo preso un’imbucata, potevamo scivolare meglio, abbiamo commesso un altro errore quando la palla è andata in mezzo. Abbiamo sottovalutato l’avversario con l’atteggiamento. A livello tecnico abbiamo provato a creare. Dobbiamo tornare a fare quello che facevamo, non ascoltare nessuno perché ci ha dato risultati".