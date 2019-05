© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, il tecnico del Milan Gennaro Gattuso ha parlato in questi termin degli avversari e del collega Montella: "Dobbiamo pensare a fare il nostro, abbiamo una partita molto difficile, non vinciamo a Firenze dal 2014, loro ci possono creare tanti pericoli. Domani c'è da fare una grande partita a livello mentale e fisico. Rivalsa con Montella? Penso alla partita del Milan e di poter vincere, rispetto Montella e il suo lavoro, perché è giovane e allena da tanti anni. Non ho nulla da dire. Dopo Firenze la strada è in discesa? No, perché poi abbiamo il Frosinone, che seppur retrocesso non è facile affrontare squadre che si chiudono. Poi la Spal vuole fare il record di punti in serie A. La testa però è alla Fiorentina".