Milan, Gattuso: "La prestazione c'è stata, sbagliati tanti gol"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Al termine della sfida pareggiata contro il Sassuolo, il tecnico del Milan Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Abbiamo avuto una grandissima occasione, potevamo andare a sei punti da Roma e Lazio e cinque dall'Inter. La prestazione c'è stata, abbiamo sbagliato tanti gol. Nel secondo tempo siamo stati un po' arruffoni ma nel primo tempo abbiamo creato. Rimane il rammarico ma guardiamo avanti".

Manca cattiveria?

"Quando si sviluppa l'azione in un certo modo dobbiamo arrivarci in un certo modo. La cattiveria è riuscire a entrare col tempo giusto e fare i movimenti. Oggi non abbiamo fatto quello a cui siamo abituati a fare".

Addio sogni Champions?

"E' da dieci giorni che sento dire, sia in conferenza sia quando parlo con voi giornalisti. Abbiamo una finale di coppa, ci giochiamo l'Europa League. Stimoli e obiettivi ne abbiamo a gogo".

Kalinic?

"E' un giocatore che sa fare entrambe le fasi. Io ho tre buoni attaccanti che si muovono bene. Il problema in questo momento è che bisogna avere più veleno. Quando si attacca la profondità bisogna battezzare il primo palo. A volte abbiamo un gioco di palleggio e forse sbagliamo anche noi a non trovare la profondità. Penso sia il modo di giocare che non sfrutta a pieno le nostre punte".