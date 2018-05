Milan, Gattuso lavora sulla testa per evitare figuracce a Bergamo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tempo di elaborare la pesantissima sconfitta con la Juve c’è stato. Il Milan dopo due giorni dalla pesante umiliazione in finale di Coppa Italia sta provando a raccogliere i cocci di un vaso che si è frantumato in mille pezzi al triplice fischio di Damato. Come al solito è toccato a mister Gattuso provare a scuotere l’ambiente e qualche giocatore ancora sotto choc dopo il 4-0 subito dai bianconeri. Il problema più grande per il tecnico calabrese è recuperare mentalmente i suoi ragazzi, cercare di tenere alta l’attenzione ed evitare catastrofismi.

Il Milan ha ancora un punto di vantaggio rispetto all’Atalanta, dovrà difenderlo con le unghie e con i denti domani sera a Bergamo, poi tra una settimana circa ci sarà l’altro scontro diretto con la Fiorentina, che nel frattempo dovrà vedersela con il Cagliari che lotta per non retrocedere. “Dobbiamo pensare ai prossimi 180 minuti, perché il contraccolpo di questa sconfitta può essere pesantissimo", aveva detto Rino in sala stampa dell’Olimpico dopo Juve-Milan, e in queste 48 ore ha provato a lavorare più sulla testa che sulle gambe dei giocatori.

Donnarumma è uno dei più bersagliati dalla critica, ma ha avuto il coraggio di metterci la faccia con un video messaggio di scuse ai tifosi: “Siamo tutti molto delusi, ci tenevamo molto a vincere questa partita e ci dispiace per non esserci riusciti. Guardiamo avanti, dobbiamo fare due partite importanti in cui fare molto bene. Il ruolo del portiere così, capita di sbagliare, ma volto subito pagina”. Il tasto su cui ha battuto Gattuso è proprio questo, cercare di buttarsi alle spalle la delusione della finale persa per pensare subito all’Atalanta e non mandare all’aria la rincorsa effettuata fino ad oggi in campionato.