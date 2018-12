Milan, Gattuso: "Le colpe sono di tutti. Io in bilico? Fa parte del gioco"

© foto di www.imagephotoagency.it

Rino Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio per 0-0 contro il Frosinone: "Il rammarico più grande è relativo al primo tempo, abbiamo sofferto. Poi siamo migliorati ma c'è rammarico per i primi 45' che mi hanno fatto innervosire tanto. Quando non c'è tranquillità e non si vince da tanto tempo subentra la paura e il braccino da tennista. Dobbiamo dare tutti qualcosa in più. Higuain? Quando arrivano tre o quattro palle gol dobbiamo avere la fortuna e la bravura di buttarle dentro. Inutile fare processi, non dobbiamo attribuire colpe a nessuno, sono di tutti, certo è che qualcuno sta giocando al di sotto delle sue possibilità. Io in bilico? Fa parte del gioco, dobbiamo riuscire a capire perché le cose non sono andate neanche oggi. Io ho la coscienza pulita, chi non fa non sbaglia. Siamo sempre in ritiro, non è questo il problema. Dobbiamo ritrovare la tranquillità e questo è il nostro deficit maggiore adesso. Il mercato? Leonardo e Maldini si occupano di questo, io faccio solo l'allenatore".