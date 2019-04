© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"La Juventus? Non penso che sia distratta dalla Champions, non molla mai e sa reggere la pressione, ha una grande mentalità". Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato dei bianconeri alla vigilia dalla sfida di domani ma anche della possibilità di fare un'impresa. "Dobbiamo essere tranquilli, molti giocatori un mese fa faceva cose incredibili, c'erano stati grandi miglioramenti. Contro l'Udinese mi avete sempre rinfacciato che Paquetà non poteva giocare trequartista e con l'Udinese si poteva giocare con lui dietro le punte, ma siamo stati sfortunati a perderlo. Abbiamo preparato la partita martedì mattina, e ci sta che non l'abbiamo preparata bene, ma sono scelte mie e non di Leonardo. Domani ci vuole tutto a livello tattico e personalità". Qui tutte le altre dichiarazioni di Gennaro Gattuso alla vigilia della gara contro la Juventus.