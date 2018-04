Milan, Gattuso: "Mai attaccato la società, possiamo aprire un ciclo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ha parlato così Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ai microfoni di Rai Due dopo la vittoria sul campo del Bologna. "Il fondo l'ho toccato anche io con il Benevento, non è stata una settimana facile per noi. Ci siamo presi le nostre responsabilità e oggi abbiamo fatto una partita importante. E' una vittoria strameritata creando anche tante occasioni. Io e Mirabelli non ci siamo mica sposati, io non ho attaccato la società ieri. Ognuno di noi deve fare il suo, io devo fare l'allenatore che a volte non mi riesce benissime. Non possiamo perdere energie per qualcosa che non ci compete, quando non funziona qualcosa nello spogliatoio non intervengo. Non ci manca nulla nemmeno dal punto di vista organizzativo, non dobbiamo andare alla ricerca degli alibi. Si parlava di altre cose, siccome la settimana scorsa sentivo che qualche mio calciatore non era contento io la polemica l'ho fatto per quello. E' giusto che ci assumiamo le nostre responsabilità, Mirabelli ha fatto un lavoro incredibile. Qualcuno non ha reso al massimo, dopo se qualcuno gli da altre interpretazioni non è colpa mia. Il problema che il Direttore vada via dal Milan a me non mi risultato".

Come bisogna accogliere questa prima stagione?

"Tranne Bonucci, Zapata e Rodriguez avevamo un età media di 24 anni, non è assolutamente poco. Questa squadra può aprire un ciclo con giovani importanti. Con un lavoro certosino si può fare qualcosa di importante, sicuramente è una squadra che ha dei valori".