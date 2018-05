Milan, Gattuso: "Mastour l'ho minacciato, basta video su YouTube"

Il tecnico del Milan, Rino Gattuso, ha parlato anche di Mastour nella conferenza pre Milan-Hellas: "Ci ho parlato ultimamente, l'ho anche minacciato perché è diventato più famoso a fare i video che a giocare. In questi mesi si è allenato con noi, l'ho sempre stuzzicato, abbiamo anche deciso di farlo giocare in Primavera. Quando ha lavorato in questi mesi si è vista passione e impegno. Il treno è passato ma non è che ha 50 anni, deve fare tesoro degli errori che ha fatto, ha dei colpi ma si vede che gli manca il ritmo partita, si vede che non ha le distanze col campo".